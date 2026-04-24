Animation vitrail et art de vivre à la Renaissance Montmirail
Animation vitrail et art de vivre à la Renaissance Montmirail samedi 5 décembre 2026.
Montmirail
Animation vitrail et art de vivre à la Renaissance
Montmirail Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 17:00:00
fin : 2026-12-05 19:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Dans le cadre de l’évènement Cité en Lumière des Petites Cités de Caractère®
Une guide conférencière vous dévoilera tous les secrets du vitrail dit de Jean de Bruges et de Marie de Melun (vers 1525), puis, avec la compagnie Capriole, vous découvrirez l’art du costume et de la parure au XVIe siècle avant d’assister à une démonstration de danse Renaissance autour du verre de l’amitié.
Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois
Gratuit. En partenariat avec la commune .
Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
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English :
As part of the Cité en Lumière des Petites Cités de Caractère® event
L’événement Animation vitrail et art de vivre à la Renaissance Montmirail a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois
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