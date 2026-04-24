Montmirail

Visite de la Petite Cité de Caractère

Place du Château Montmirail Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une guide-conférencière vous fera découvrir l’histoire et l’architecture de Montmirail, depuis la création au XIe siècle d’un château à motte jusqu’aux extensions contemporaines.

Tarif plein 5€

Tarif réduit (demandeur d’emploi, situation de handicap) 3€

Gratuit pour les de 26 ans

– Réservation recommandée auprès du Perche Sarthois

– Rendez-vous Place du Château .

Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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English :

L’événement Visite de la Petite Cité de Caractère Montmirail a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois