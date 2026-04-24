Visite de la Petite Cité de Caractère Montmirail
Visite de la Petite Cité de Caractère Montmirail samedi 11 juillet 2026.
Montmirail
Visite de la Petite Cité de Caractère
Place du Château Montmirail Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Une guide-conférencière vous fera découvrir l’histoire et l’architecture de Montmirail, depuis la création au XIe siècle d’un château à motte jusqu’aux extensions contemporaines.
Tarif plein 5€
Tarif réduit (demandeur d’emploi, situation de handicap) 3€
Gratuit pour les de 26 ans
– Réservation recommandée auprès du Perche Sarthois
– Rendez-vous Place du Château .
Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
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English :
L’événement Visite de la Petite Cité de Caractère Montmirail a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois
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