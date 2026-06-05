Montmirail

Montmirail Plage

Jardin de la Première Avenue du Château Montmirail Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Tout public

Jeux pour enfants, détente adultes. .

Jardin de la Première Avenue du Château Montmirail 51210 Marne Grand Est

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English : Montmirail Plage

L’événement Montmirail Plage Montmirail a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne