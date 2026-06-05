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Montmirail Plage Montmirail

Montmirail Plage Montmirail mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Jardin de la Première Avenue du Château

Ville : 51210 Montmirail

Département : Marne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Montmirail

Montmirail Plage

Jardin de la Première Avenue du Château Montmirail Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Tout public
Jeux pour enfants, détente adultes.   .

Jardin de la Première Avenue du Château Montmirail 51210 Marne Grand Est  

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English : Montmirail Plage

L’événement Montmirail Plage Montmirail a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne

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