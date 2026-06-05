Montmirail Plage Montmirail
Montmirail Plage Montmirail mardi 14 juillet 2026.
Montmirail
Montmirail Plage
Jardin de la Première Avenue du Château Montmirail Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Tout public
Jeux pour enfants, détente adultes. .
Jardin de la Première Avenue du Château Montmirail 51210 Marne Grand Est
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English : Montmirail Plage
L’événement Montmirail Plage Montmirail a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne
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