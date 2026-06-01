Montmirail

Fête de la Musique

Brew Pub Montmirail Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous Place du Château pour une journée festive, conviviale et gourmande. Au programme de 12h à 23h

Concerts & karaoké live Jazz mood & guinguette dansante Cuisine locale & boissons à emporter Marché de producteurs locaux Stand photo & animations toute la journée. Le tout dans un cadre exceptionnel au pied du château de Montmirail.

Venez profiter de la musique, du soleil, des bons produits et d’une ambiance unique avec nous. Organisation Le Chandelier .

Brew Pub Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 79 63

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L’événement Fête de la Musique Montmirail a été mis à jour le 2026-05-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude