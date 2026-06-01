Fête de la Musique Montmirail
Fête de la Musique Montmirail samedi 20 juin 2026.
Montmirail
Fête de la Musique
Jardin de la Rochefoucauld Montmirail Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 19:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
Scène ouverte aux musiciens, chanteurs solo ou en groupes. .
Jardin de la Rochefoucauld Montmirail 51210 Marne Grand Est
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Montmirail a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne
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