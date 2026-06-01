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Fête de la Musique Montmirail

Fête de la Musique Montmirail samedi 20 juin 2026.

Adresse : Jardin de la Rochefoucauld

Ville : 51210 Montmirail

Département : Marne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Montmirail

Fête de la Musique

Jardin de la Rochefoucauld Montmirail Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 19:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Tout public
Scène ouverte aux musiciens, chanteurs solo ou en groupes.   .

Jardin de la Rochefoucauld Montmirail 51210 Marne Grand Est  

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Montmirail a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne

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