Montmirail

Fête de la Musique

Jardin de la Rochefoucauld Montmirail Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 19:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

Scène ouverte aux musiciens, chanteurs solo ou en groupes. .

Jardin de la Rochefoucauld Montmirail 51210 Marne Grand Est

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Montmirail a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne