Visite guidée du château de Peyraux, Château de Peyraux, Saint-Lazare

Informations pratiques

Visite guidée du château de Peyraux 19 et 20 septembre Château de Peyraux Dordogne

Adultes : 8€ – personnes à mobilité réduite et enfants de 7 à 17 ans: 4€ – moins de 7 ans : gratuit. Annulation en cas de pluie. Les animaux ne sont pas admis. Il faut surveiller les jeunes enfants (terrasses et bassins).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée par les propriétaires.

La visite « Histoire de mariages » retrace l’histoire du château et les différentes étapes de sa construction, en lien avec la grande Histoire, au cœur d’une nature préservée. Le château étant habité, les espaces intérieurs ne sont pas accessibles. La visite se termine dans le jardin.

Château de Peyraux Allée de Peyraux, 24570 Saint-Lazare Saint-Lazare 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine http://peyraux.fr Sur la commune du Lardin Saint-Lazare, à quelques encablures de la Vézère, le château de Peyraux et ses communs, reliés par une terrasse et entourés de jardins, s’inscrivent dans un vallon préservé, dominé par le Poujoulou. La présence de sources abondantes explique sans doute la localisation du château.

Peu remaniés au cours du temps, les bâtiments actuels datent pour l’essentiel du XVe siècle. Partiellement démantelé en 1635, le château conserve 3 tours rondes en équerre, avec leurs aménagements défensifs, et un corps de logis principal au-dessus d’une cave voûtée. Il a été agrandi au XVIIIe siècle (façade est du château et aile nord des communs).

On connaît, par les archives, les habitants du château depuis le début du XIVe siècle. À la suite de plusieurs successions, le château passe des Badefols aux Royere au début du XVIIe siècle. Cette famille en assure toujours aujourd’hui la conservation. De nombreux corps de métiers permettent le bon entretien des bâtiments, des jardins et du parc.

Le château de Peyraux est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1948 (les communs depuis 1974). Le site alentours de 160 ha, largement boisé, est inscrit depuis 1984.

Visite par les propriétaires.

©château de Peyraux