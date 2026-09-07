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Visite guidée du Château de Rapetour, Château de Rapetour, Theizé

vendredi 18 septembre 2026 · Château de Rapetour · Theizé

Visite guidée du Château de Rapetour, Château de Rapetour, Theizé

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Rapetour
Adresse
69620 Theizé
Ville
69620 Theizé
Département
Rhône
Tarif
Tarifs: jusqu'à 5 ans: gratuit - de 6 ans à 11 ans :5 euros - à partir de 12 ans: 12 euros

Visite guidée du Château de Rapetour 18 – 20 septembre Château de Rapetour Rhône

Tarifs: jusqu’à 5 ans: gratuit
– de 6 ans à 11 ans :5 euros
– à partir de 12 ans: 12 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite du Monument historique classé à l’intérieur et à l’extérieur avec pièces meublées.
Exposition gratuite « Rapetour et l’Alchimie »
Possibilité de déguster les vins du château

Tarifs: jusqu’à 5 ans: gratuit
– de 6 ans à 11 ans :5 euros
– à partir de 12 ans: 12 euros

Château de Rapetour 69620 Theizé Theizé 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 10 38 53 22 http://www.rapetour.fr Visite commentée du Château de Rapetour, de l’architecture et des pièces intérieures meublées. Parking gratuit à disposition
Visite du Monument historique classé à l’intérieur et à l’extérieur avec pièces meublées.

©

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