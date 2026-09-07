Visite guidée du Château de Rapetour, Château de Rapetour, Theizé

Informations pratiques

Visite guidée du Château de Rapetour 18 – 20 septembre Château de Rapetour Rhône

Tarifs: jusqu’à 5 ans: gratuit

– de 6 ans à 11 ans :5 euros

– à partir de 12 ans: 12 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite du Monument historique classé à l’intérieur et à l’extérieur avec pièces meublées.

Exposition gratuite « Rapetour et l’Alchimie »

Possibilité de déguster les vins du château

Tarifs: jusqu’à 5 ans: gratuit

– de 6 ans à 11 ans :5 euros

– à partir de 12 ans: 12 euros

Château de Rapetour 69620 Theizé Theizé 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 10 38 53 22 http://www.rapetour.fr Visite commentée du Château de Rapetour, de l’architecture et des pièces intérieures meublées. Parking gratuit à disposition

Visite du Monument historique classé à l’intérieur et à l’extérieur avec pièces meublées.

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