Visite guidée du Château de Rapetour, Château de Rapetour, Theizé
vendredi 18 septembre 2026 · Château de Rapetour · Theizé
Informations pratiques
Visite guidée du Château de Rapetour 18 – 20 septembre Château de Rapetour Rhône
Tarifs: jusqu’à 5 ans: gratuit
– de 6 ans à 11 ans :5 euros
– à partir de 12 ans: 12 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite du Monument historique classé à l’intérieur et à l’extérieur avec pièces meublées.
Exposition gratuite « Rapetour et l’Alchimie »
Possibilité de déguster les vins du château
Tarifs: jusqu’à 5 ans: gratuit
– de 6 ans à 11 ans :5 euros
– à partir de 12 ans: 12 euros
Château de Rapetour 69620 Theizé Theizé 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 10 38 53 22 http://www.rapetour.fr Visite commentée du Château de Rapetour, de l’architecture et des pièces intérieures meublées. Parking gratuit à disposition
Visite du Monument historique classé à l’intérieur et à l’extérieur avec pièces meublées.
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