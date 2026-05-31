Visite guidée du château de Remilly-les-Pothées datant de 1577, Château de Remilly-les-Pothées, Remilly-les-Pothées

Visite guidée du château de Remilly-les-Pothées datant de 1577 18 – 20 septembre Château de Remilly-les-Pothées Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Depuis 1577, le château a été le témoin de nombreux événements (guerres de religion, révolution de 1789 …), dont certains vous seront contés par les propriétaires. Partez à la découverte des secrets de la demeure et profitez du panorama magnifique sur les vallées de la Sormonne et de l’Audry depuis le Promenoir.

Château de Remilly-les-Pothées 2, rue du Château 08150 Remilly-les-Pothées Remilly-les-Pothées 08150 Ardennes Grand Est +33(0)675329266 Partez à la découverte d’une maison-forte du XVIe siècle qui est restée la propriété de la famille qui l’a construite pendant près de 450 ans.

Vous aurez l’occasion de vous plonger dans l’histoire de la demeure avec les propriétaires, de visiter le rez-de-chaussée du château et notamment la tour ronde tout à fait exceptionnelle, ainsi que les extérieurs. Le château est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis près d’un siècle (en 1927). Stationnement devant la mairie du village (au pied du château) ou sur la place de l’église

Depuis 1577, le château a été le témoin de nombreux événements (guerres de religion, révolution de 1789 …) dont certains vous seront contés par les propriétaires. Partez à la découverte des secrets…

©Emile Kevers