Visite guidée du château de Rochemaure, Château de Rochemaure, Rochemaure

Informations pratiques

Visite guidée du château de Rochemaure 19 et 20 septembre Château de Rochemaure Ardèche

Durée de la visite 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dominant la vallée, perché sur son promontoire rocheux, le château de Rochemaure est un ancien site lié aux seigneurs de Montélimar à l’époque médiévale.

Il fait partie des nombreux châteaux construits dès le XIIe siècle dans le territoire du Vivarais – correspondant plus ou moins à l’actuelle Ardèche. À l’époque médiévale, les seigneurs locaux s’approprient ce territoire et développent leur propre seigneurie. Stratégie, système défensif, vie quotidienne, explorez ce monument et plongez au cœur d’un château médiéval.

Rendez-vous au cabanon de l’accueil, dans l’enceinte du château.

Château de Rochemaure 644 Chem. du Château, 07400 Rochemaure, France Rochemaure 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Dominant la vallée, perché sur son promontoire rocheux, le château de Rochemaure est un ancien site lié aux seigneurs de Montélimar à l’époque médiévale.

@sakivstheuniverse