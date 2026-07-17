Visite guidée du Château de Rosans, Place abbé Bicais,, Rosans

Informations pratiques

Visite guidée du Château de Rosans Dimanche 20 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Place abbé Bicais, Hautes-Alpes

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée du château

Place abbé Bicais, place abbé Bicais, 05150 Rosans Rosans 05150 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0638029769 http://www.chateauderosans.com Le Château de Lesdiguières , édifié au départ d’une tour médiévale vers 1390 , fortement restructurée au début du 17e siècle , constitue un élément majeur du patrimoine historique et architectural du village médiéval de Rosans. Un élément marquant du château est sa toiture en tuiles vernissées qui est actuellement menacée de ruine. parking publis devant le château

Visite guidée du château

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