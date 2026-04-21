Visite guidée du Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre
Visite guidée du Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre lundi 4 mai 2026.
Sainte-Feyre
Visite guidée du Château de Sainte-Feyre
Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 15:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-05-04
Le Château de Sainte-Feyre construit par l’architecte Joseph Brousseau de 1758 à 1762 sur les bases d’un ancien château féodal appartenant successivement aux Comtes de la Marche, pour le compte du Marquis Alexandre Philippe François Mérigot de Sainte-Feyre est vide du fait des travaux engagés. Vous n’y trouverez donc aucun mobilier.
L’esprit de la visite est de vous compter l’histoire du château, de parcourir à pied la propriété et de partager avec vous l’avancée des études concernant les travaux à venir.
Réservation préalable OBLIGATOIRE par courriel à l’adresse chateaudesaintefeyre@hotmail.com ou par téléphone au 0682549795.
Une confirmation de réservation vous sera systématiquement envoyée par courriel.
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d’accueillir des PMR pour les visites.
L’ensemble de la propriété est STRICTEMENT NON FUMEUR aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. .
Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 54 97 95 chateaudesaintefeyre@hotmail.com
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English : Visite guidée du Château de Sainte-Feyre
L’événement Visite guidée du Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret
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