Visite guidée du château de Septmonts, Donjon de Septmonts, Septmonts

Informations pratiques

Visite guidée du château de Septmonts 19 et 20 septembre Donjon de Septmonts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’association des Amis de Septmonts vous propose des visites guidées du château, ancienne résidence des évêques de Soissons et de son remarquable donjon du XIVe siècle.

Le petit donjon, édifié au XIIIe siècle et remanié au XXe siècle, sera exceptionnellement visitable jusqu’au premier étage.

Des jeux sont mis à disposition des plus jeunes. Boissons et glaces sont proposées à la vente ainsi que les objets souvenirs du château.

Donjon de Septmonts Place de la Mairie, 02200 Septmonts, France Septmonts 02200 Aisne Hauts-de-France 0323749535 http://www.amisdeseptmonts.net Cet ensemble comprend les douves, la tourelle entière, la tourelle tronquée à moitié de sa hauteur, les ruines du logis Renaissance, les restes de l’enceinte. La cave voûtée située dans le parc au nord du château présente une structure très proche de celles que l’on trouve à Noyon et dans ses environs. La chapelle Saint-Louis et le donjon datent des XIVe et XVe siècles.

L’association des Amis de Septmonts vous propose des visites guidées du château, ancienne résidence des évêques de Soissons et de son remarquable donjon du XIVe siècle.

© Cyril NITZKI