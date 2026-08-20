Reconstitution de la vie au Moyen Âge, Donjon de Septmonts, Septmonts

Informations pratiques

Reconstitution de la vie au Moyen Âge 19 et 20 septembre Donjon de Septmonts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Mesnie d’Augerolles, vous fait découvrir la vie au Moyen Âge avec l’ameublement d’une partie du château et réalise des combats en armures.

Des démonstrations de combat médiéval seront proposées samedi et dimanche à 15 h 30.

Vous pourrez également écouter des contes, au cours de balades dans le parc de l’arboretum ou dans l’une des salles aménagées du donjon (samedi après midi, dimanche matin et dimanche après-midi).

Un atelier d’initiation à l’héraldique et au dessin de blason sera proposé aux visiteurs.

Donjon de Septmonts Place de la Mairie, 02200 Septmonts, France Septmonts 02200 Aisne Hauts-de-France 0323749535 http://www.amisdeseptmonts.net Cet ensemble comprend les douves, la tourelle entière, la tourelle tronquée à moitié de sa hauteur, les ruines du logis Renaissance, les restes de l’enceinte. La cave voûtée située dans le parc au nord du château présente une structure très proche de celles que l’on trouve à Noyon et dans ses environs. La chapelle Saint-Louis et le donjon datent des XIVe et XVe siècles.

La Mesnie d’Augerolles, vous fait découvrir la vie au Moyen Âge avec l’ameublement d’une partie du château et réalise des combats en armures.

© Les amis de Septmonts