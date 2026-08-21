Démonstration de battage d’armure, Donjon de Septmonts, Septmonts

Informations pratiques

Démonstration de battage d’armure Samedi 19 septembre, 14h00 Donjon de Septmonts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Corentin LEROY et Jérémy GUERRET (métallier forgeron) vous proposeront une démonstration de battage d’armure (à froid), dans le parc du château.

Donjon de Septmonts Place de la Mairie, 02200 Septmonts, France Septmonts 02200 Aisne Hauts-de-France 0323749535 http://www.amisdeseptmonts.net Cet ensemble comprend les douves, la tourelle entière, la tourelle tronquée à moitié de sa hauteur, les ruines du logis Renaissance, les restes de l’enceinte. La cave voûtée située dans le parc au nord du château présente une structure très proche de celles que l’on trouve à Noyon et dans ses environs. La chapelle Saint-Louis et le donjon datent des XIVe et XVe siècles.

Corentin LEROY et Jérémy GUERRET (métallier forgeron) vous proposeront une démonstration de battage d’armure (à froid), dans le parc du château.

© Corentin Leroy