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Itinéraire Géologique, Mairie de Septmonts, Septmonts

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Septmonts · Septmonts

Itinéraire Géologique, Mairie de Septmonts, Septmonts

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Septmonts
Adresse
10 Pl. de la Mairie 02200 Septmonts
Ville
02200 Septmonts
Département
Aisne

Itinéraire Géologique Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Septmonts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez Septmonts à travers une balade géologique captivante.
Guidé par Arnaud, paléontologue amateur, apprenez à observer les témoins du passé marin des différentes strates calcaires.
Une aventure enrichissante pour les passionnés de patrimoine naturel.
-> Rendez-vous dans la cour de la mairie à côté du Totem Géologique

Mairie de Septmonts 10 Pl. de la Mairie 02200 Septmonts Septmonts 02200 Aisne Hauts-de-France
Découvrez Septmonts à travers une balade géologique captivante.

© Cyril Nitzki

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