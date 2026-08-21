Itinéraire Géologique, Mairie de Septmonts, Septmonts
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Septmonts · Septmonts
Informations pratiques
Itinéraire Géologique Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Septmonts Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Découvrez Septmonts à travers une balade géologique captivante.
Guidé par Arnaud, paléontologue amateur, apprenez à observer les témoins du passé marin des différentes strates calcaires.
Une aventure enrichissante pour les passionnés de patrimoine naturel.
-> Rendez-vous dans la cour de la mairie à côté du Totem Géologique
Mairie de Septmonts 10 Pl. de la Mairie 02200 Septmonts Septmonts 02200 Aisne Hauts-de-France
Découvrez Septmonts à travers une balade géologique captivante.
© Cyril Nitzki
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