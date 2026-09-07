Exposition images anciennes, Donjon de Septmonts, Septmonts

Informations pratiques

Exposition images anciennes 19 et 20 septembre Donjon de Septmonts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une exposition d’images anciennes (dessins, cartes postales, photographies…) vous permettra de remonter le temps et de voir le château et le village il y a plus d’un siècle.

Donjon de Septmonts Place de la Mairie, 02200 Septmonts, France Septmonts 02200 Aisne Hauts-de-France 0323749535 http://www.amisdeseptmonts.net Cet ensemble comprend les douves, la tourelle entière, la tourelle tronquée à moitié de sa hauteur, les ruines du logis Renaissance, les restes de l’enceinte. La cave voûtée située dans le parc au nord du château présente une structure très proche de celles que l’on trouve à Noyon et dans ses environs. La chapelle Saint-Louis et le donjon datent des XIVe et XVe siècles.

Une exposition d’images anciennes (dessins, cartes postales, photographies…) vous permettra de remonter le temps et de voir le château et le village il y a plus d’un siècle.

© Jean-Michel DOUILLET