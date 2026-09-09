Découverte du métier de vitrailliste, Donjon de Septmonts, Septmonts

Informations pratiques

Découverte du métier de vitrailliste Samedi 19 septembre, 14h00 Donjon de Septmonts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez rencontrer Anne Leroy, vitrailliste au sein de l’atelier Vitrail et Couleur, qui vous fera découvrir son métier, ses techniques et les différentes étapes de création et de restauration d’un vitrail.

Elle présentera notamment son travail réalisé pour le château : deux vitraux restaurés et une création originale, conçue spécialement pour le petit donjon.

Donjon de Septmonts Place de la Mairie, 02200 Septmonts, France Septmonts 02200 Aisne Hauts-de-France 0323749535 http://www.amisdeseptmonts.net Cet ensemble comprend les douves, la tourelle entière, la tourelle tronquée à moitié de sa hauteur, les ruines du logis Renaissance, les restes de l’enceinte. La cave voûtée située dans le parc au nord du château présente une structure très proche de celles que l’on trouve à Noyon et dans ses environs. La chapelle Saint-Louis et le donjon datent des XIVe et XVe siècles.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez rencontrer Anne Leroy, vitrailliste au sein de l’atelier Vitrail et Couleur, qui vous fera découvrir son métier, ses **techniques et les différentes de …

© Cyril Nitzki