Visite guidée du château de Tout-y-Croît, Tout-y-croît, Gelos

Informations pratiques

Visite guidée du château de Tout-y-Croît 19 et 20 septembre Tout-y-croît Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au cœur de la Vallée Heureuse, à Gelos, le château de Tout-y-Croît ouvre pour la première fois ses portes et une partie de son parc au public.

Guidée par les propriétaires, la visite vous fera découvrir l’histoire du domaine, de Jeanne d’Albret à François et Amélie de Boyer-Montégut, en passant par les frères Bühler.

Une exposition temporaire de sculptures de l’artiste BycZyk sera également présentée dans le parc.

Vous pourrez enfin découvrir les confitures de « La Reine s’amuse », confectionnées sur place par la propriétaire avec les fruits issus des « jardins bio de la reine Jeanne d’Albret ». Un projet imaginé pour contribuer à la préservation de ce lieu chargé d’histoire et l’aider à se tourner vers l’avenir.

Tout-y-croît 97 chemin de chatieu, 64110 Gelos Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine https://www.zelozum.fr/ https://lareinesamuse.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/zelozum »}] Au cœur de la Vallée Heureuse, à Gelos, découvrez exceptionnellement le château de Tout-Y-Croît.

La visite guidée vous conduira à travers une partie de cette demeure, offerte en 1563 par la reine Jeanne d’Albret à son médecin, ainsi que dans son parc, attribué aux célèbres paysagistes Denis et Eugène Bühler au XIXe siècle.

Une exposition temporaire de sculptures de l’artiste BycZyk sera également présentée dans le parc. 2 possibilités d’accès :

1) Pour les marcheurs : stationnement devant l’école Groupe Scolaire André Castro au 11 chemin de chatieu à Gelos, puis 30 minutes de marche par une petite rue puis chemin forestier à travers le parc du château – 1h A/R. Le parcours sera fléché

– Ou 2) Directement au parking du château pour la visite.

Au coeur de la Vallée heureuse à Gelos, le château de TOUT-Y-CROÎT ouvre pour la première fois ses portes et une partie de son parc au public. De Jeanne d’Albret à François et Amélie de Boyer en par …

© Caroline Cousin