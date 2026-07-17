Visite guidée du Château de Vendeuvre sur Barse par l’association « les gardiens du château de Vendeuvre sur Barse », Château de Vendeuvre-sur-Barse, Vendeuvre-sur-Barse

Informations pratiques

Visite guidée du Château de Vendeuvre sur Barse par l’association « les gardiens du château de Vendeuvre sur Barse » 19 et 20 septembre Château de Vendeuvre-sur-Barse Aube

visites guidées par groupe de 15 personnes, départ tous les 15mn environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Week-end d’exception, organisé par l’association G.C.V.B. (les gardiens du Château de Vendeuvre sur barse) à Vendeuvre-sur-Barse dans le cadre des JEP

le 18/09 à 19h : conférence sur « les seigneurs de Vendeuvre de 1752 à nos jours » par François Gilet

les 19 et 20/09 : visites guidées du rez-de-jardin et, nouveauté, de quelques pièces du rez-de-chaussée

le 19/09 à 18h30 : concert d’un ensemble de clarinettes dirigé par Sophie Renaudot à l’Orangerie du Château

Château de Vendeuvre-sur-Barse Rue du Chapon, 10140 Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse 10140 0 Aube Grand Est 06 79 66 91 39 Construit sur les sources de la Barse, les premières pierres du château de Vendeuvre-sur-Barse ont été posées au XIIᵉ siècle. De son aspect originel, le bâtiment ne conserve que quelques traces, puisque son architecture a connu de nombreuses modifications au fil des siècles, jusqu’au XIXᵉ siècle, où Guillaume Gabriel Pavée de Vendeuvre le réaménage et lui donne son aspect actuel.

De nombreuses personnes illustres y ont séjourné, telles que la famille des Luxembourg, des gouverneurs de Champagne, ou même Louis XIII.

Le château est classé aux Monuments historiques depuis 1981. Parking à proximité.

Week-end d’exception, organisé par l’association G.C.V.B. (les gardiens du Château de Vendeuvre sur barse) à Vendeuvre-sur-Barse dans le cadre des JEP

©GCVB