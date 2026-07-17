Visite guidée du Château de Villeconin et son parc, Château de Villeconin, Villeconin

Informations pratiques

Visite guidée du Château de Villeconin et son parc 19 et 20 septembre Château de Villeconin Essonne

tarif unique réduit de 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans, 3 euros pour le parc seulement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous découvrirez un exemple rare d’un château médieval en Ile de France. La famille vous présentera l’histoire des lieux, des différents propriétaires et des principaux objets exposés dans l’ancienne salle des gardes et la bibliothèque, elle vous fera découvrir le jardin dont l’entrée d’un souterrain.

Une exposition de voitures anciennes sera là le dimanche

Château de Villeconin 6 Grande Rue, 91580 Villeconin, France Villeconin 91580 Essonne Île-de-France https://chateaudevilleconin.fr Le château de Villeconin est une demeure privée, qui appartient à la famille des propriétaires depuis 1932. Construit à la fin du XIVe siècle par Jean de Montagu, le château de Villeconin a évolué avec les siècles et l’Histoire.

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© Longevialle