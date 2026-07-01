Visite guidée du Château de Villers-Châtel, Château de Villers-Châtel, Villers-Châtel

Informations pratiques

Visite guidée du Château de Villers-Châtel 19 et 20 septembre Château de Villers-Châtel Pas-de-Calais

Trail : 4€, gratuit – 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du château de Villers-Châtel avec une exposition de costumes d’époque sur mannequin ou figurants. Projection d’une vidéo en ombre chinoise, réalisée par les enfants des écoles, retracant l’histoire du château.

Château de Villers-Châtel rue du Bois 62690 Villers-Châtel Villers-Châtel 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France Parking assuré du château

Visite guidée du château de Villers-Châtel avec une exposition de costumes d’époque sur mannequin ou figurants. Projection d’une vidéo en ombre chinoise, réalisée par les enfants des écoles, du…

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