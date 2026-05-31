Visite guidée du château de Xaintrailles (M.H. depuis 1840), Château de Xaintrailles, Xaintrailles

Visite guidée du château de Xaintrailles (M.H. depuis 1840) Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Château de Xaintrailles Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du donjon, des chambres de George Sand et de la fée Mélusine, du grand salon d’apparat, de la cuisine et de la salle à manger.

Visite libre de la cour d’entrée et de l’esplanade nord.

Château de Xaintrailles 10 rue du Château, 47230 Xaintrailles Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 65 51 49 https://www.tourisme-lotetgaronne.com Le site féodal du château de Xaintrailles est connu depuis le XIIe siècle. Au XVe siècle, Jean Poton de Xaintrailles, maréchal de France, gouverneur militaire d’Aquitaine, et ancien compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, fit construire le château actuel sur les bases de celui de ses ancêtres en conservant le donjon central.

Toujours habités depuis cette époque, le château et son site ont subi de nombreuses transformations pour s’adapter aux besoins liés à chaque siècle. Les fossés qui l’entouraient ont été comblés et une cour d’entrée a été créée vers 1750. Il est dans la même famille depuis 1868, qui s’attache à en préserver les traditions. Il est classé au titre des Monuments historiques depuis 1840.

Visite guidée du donjon, des chambres de George Sand et de la fée Mélusine, du grand salon d’apparat, de la cuisine et de la salle à manger.

©Bertrand Vieillard-Baron