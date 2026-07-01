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Visite guidée du château des Monteynard à TENCIN, Château des Monteynard, Tencin

samedi 19 septembre 2026 · Château des Monteynard · Tencin

Visite guidée du château des Monteynard à TENCIN, Château des Monteynard, Tencin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château des Monteynard
Adresse
42 Route du Moulin 38570 TENCIN
Ville
38570 Tencin
Département
Isère
Tarif
Entrée 5 Euros. Gratuit pour les mineurs.

Visite guidée du château des Monteynard à TENCIN 19 et 20 septembre Château des Monteynard Isère

Entrée 5 Euros. Gratuit pour les mineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée sur 3 niveaux du château des Monteynard. Château construit en 1777, meublé d’époque, et classé aux Monuments Historiques. Parc en accès libre sur 12 hectares. Plusieurs pièces classées ou remarquables : cuirs de cordou, chapelle, bibliothèque.

Château des Monteynard 42 Route du Moulin 38570 TENCIN Tencin 38570 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.facebook.com/people/La-Vie-Du-Ch%C3%A2teau-De-Tencin/100079194384700/ Château dans un parc de 11 hectares Pas de parking dans le parc du château
Visite guidée sur 3 niveaux du château des Monteynard. Château construit en 1777, meublé d’époque, et classé aux Monuments Historiques.

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