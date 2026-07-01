Visite guidée du château des Monteynard à TENCIN, Château des Monteynard, Tencin

Informations pratiques

Visite guidée du château des Monteynard à TENCIN 19 et 20 septembre Château des Monteynard Isère

Entrée 5 Euros. Gratuit pour les mineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée sur 3 niveaux du château des Monteynard. Château construit en 1777, meublé d’époque, et classé aux Monuments Historiques. Parc en accès libre sur 12 hectares. Plusieurs pièces classées ou remarquables : cuirs de cordou, chapelle, bibliothèque.

Château des Monteynard 42 Route du Moulin 38570 TENCIN Tencin 38570 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.facebook.com/people/La-Vie-Du-Ch%C3%A2teau-De-Tencin/100079194384700/ Château dans un parc de 11 hectares Pas de parking dans le parc du château

Visite guidée sur 3 niveaux du château des Monteynard. Château construit en 1777, meublé d’époque, et classé aux Monuments Historiques.

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