Visite guidée du château des Monteynard à TENCIN, Château des Monteynard, Tencin
samedi 19 septembre 2026 · Château des Monteynard · Tencin
Informations pratiques
Visite guidée du château des Monteynard à TENCIN 19 et 20 septembre Château des Monteynard Isère
Entrée 5 Euros. Gratuit pour les mineurs.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée sur 3 niveaux du château des Monteynard. Château construit en 1777, meublé d’époque, et classé aux Monuments Historiques. Parc en accès libre sur 12 hectares. Plusieurs pièces classées ou remarquables : cuirs de cordou, chapelle, bibliothèque.
Château des Monteynard 42 Route du Moulin 38570 TENCIN Tencin 38570 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.facebook.com/people/La-Vie-Du-Ch%C3%A2teau-De-Tencin/100079194384700/ Château dans un parc de 11 hectares Pas de parking dans le parc du château
Visite guidée sur 3 niveaux du château des Monteynard. Château construit en 1777, meublé d’époque, et classé aux Monuments Historiques.
©