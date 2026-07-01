Visite guidée du château des Vallons, Château des Vallons, Verteuil-d’Agenais

Informations pratiques

Visite guidée du château des Vallons 19 et 20 septembre Château des Vallons Lot-et-Garonne

Sur réservation. Tarif : 12€ par personne. Gratuité pour les enfants de moins de 7 ans. Groupe de 10 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le corps de logis principal, situé au sud-est, a été construit par la famille de Caumont à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle.

L’aile, restaurée et rebaptisée château des Vallons, a été inscrite au titre des Monuments historiques le 10 janvier 1996.

Surplombant la campagne, le château des Vallons offre une véritable parenthèse hors du temps. Les visiteurs pourront y découvrir une terrasse, un jardin, une luxueuse bibliothèque, ainsi que des meubles et tableaux anciens.

Château des Vallons 2 Rue André Aubaret, 47260 Verteuil d’Agenais Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.74.18.17.16 »}] Le corps de logis principal, situé au Sud-Est, a été construit par la famille de Caumont à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle. Le corps de logis ouest a été restauré en 1839 pour en faire une école. L’ensemble du bâtiment était abandonné en 1996.

L’aile construite à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle a été restaurée, rebaptisée château des Vallons et transformée en hôtel. Le château a été inscrit au titre des Monuments historiques le 10 janvier 1996.

Le château des Vallons surplombe la campagne. Il dispose d’une terrasse, d’un jardin, d’une luxueuse bibliothèque, de meubles et tableaux anciens. Il s’agit d’une véritable parenthèse « hors du temps » à vivre. Aéroport d’Agen : 47 km. Gare SNCF de Tonneins : 18 km. Autoroute A62 sortie n°6 (Damazan/Aiguillon) : 26 km.

Le corps de logis principal, situé au sud-est, a été construit par la famille de Caumont à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle.

© Patrice Durandet