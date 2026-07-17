Visite guidée du château d’Oricourt, Château médiéval d’Oricourt, Oricourt

Informations pratiques

Visite guidée du château d’Oricourt 19 et 20 septembre Château médiéval d’Oricourt Haute-Saône

Tarif réduit : 4,- € et gratuit jusqu’à 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Édifié vers le milieu du XIIe siècle sur le bord d’un plateau, face à la plaine de Lure, Oricourt est un château fort à double enceinte (basse cour et haute cour). Deux tours carrées de 25 mètres de haut dominent les courtines et de profonds fossés. A l’extérieur, côté village, a été érigé un imposant colombier.

Dans ce rare ensemble médiéval, vous découvrirez écuries, puits, citerne, boulangerie, caves, grande cuisine, chapelle et autres salles.

Gaucher, connétable du Comté de Bourgogne est seigneur d’Oricourt vers 1170. A la fin du Moyen Âge, c’est le chancelier de Bourgogne Nicolas Rolin, immortalisé par Van Eyck et fondateur des Hospices de Beaune, qui en est propriétaire.

Un lieu pédagogique et une architecture originale à découvrir !

Vous y serez accueillis par les propriétaires et vous pourrez apprécier ce monument, accompagnés par un guide conférencier agréé.

Château médiéval d’Oricourt 70110 Oricourt Oricourt 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 78 74 35 http://www.oricourt.com Edifié au XIIe siècle, le château d’Oricourt est considéré comme l’un des mieux conservés du Moyen Âge en Franche-Comté. Deux hautes tours carrées dominent de profonds fossés. À l’extérieur, se trouve un imposant colombier. La basse cour et la haute cour sont encore fermées de leurs courtines. Dans les écuries, une maquette permet de visualiser l’ensemble du monument. Dans la haute cour, vous découvrirez la chapelle nouvellement restaurée, le four seigneurial, le puits, les caves et autres salles. Au XVe siècle, c’est Nicolas Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne et fondateur des Hospices de Beaune, qui en est propriétaire. Parking à proximité.

Édifié vers le milieu du XIIe siècle sur le bord d’un plateau, face à la plaine de Lure, Oricourt est un château fort à double enceinte (basse cour et haute cour). Deux tours carrées de 25 mètres de …

© Jean-Pierre Cornevaux