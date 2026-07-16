Visite guidée du château du Cingle à Vernas, Château du Cingle, Vernas

Informations pratiques

Visite guidée du château du Cingle à Vernas Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Château du Cingle Isère

Participation: 3€ / Gratuit -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Suivez les propriétaires qui vous feront découvrir l’histoire et les caracteristiques de cette ancienne maison forte typique de l’Isle-Crémieu qui a été sauvée de l’abandon et patiemment restaurée.

Une grande partie de la visite se fait en extérieur.

En cas de pluie les visites ne pourront malheureusement pas avoir lieu.

VISITES LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE UNIQUEMENT

départs des visites à chaque heure: 14h, 15h, 16h et 17h

NB: PAS DE VISITES DIMANCHE 20 SEP.

Château du Cingle Route du champ du Cingle, 38460 Vernas, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vernas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Le château de Cingle est une ancienne maison forte des XIIIème et XVème siècles.

Bâti sur les soubassements d’une villa gallo-romaine, le château du Cingle semble encore défendre l’entrée de Vernas, petit village situé au pied des falaises du plateau de l’Isle-Crémieu, face à la plaine lyonnaise.

Abandonné depuis la fin du XIXe siècle, le Cingle fut racheté en 1968 par ses actuels propriétaires qui se fixèrent comme mission de restaurer et de redonner vie à ce monument remarquable qui, selon la légende abrita le roi François Ier le temps d’une nuit, en 1525. Route du champ du Cingle.

Journées européennes du patrimoine

© château du Cingle