Visite guidée du Château du Gué-Péan, Château du Gué-Péan, Monthou-sur-Cher

Informations pratiques

Visite guidée du Château du Gué-Péan 19 et 20 septembre Château du Gué-Péan Loir-et-Cher

Tarif préférentiel ADULTE (10 €) | Tarif préférentiel ENFANT 7-17 ans (6 €) | ENFANT 0-6 ans (Gratuit) | Tarifs RÉDUITS à consulter sur notre site internet : https://www.guepean.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ravivez votre âme d’enfant : venez en famille ou entre amis découvrir le Château du Gué-Péan à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Toujours habité et meublé, ce château des XVIᵉ et XVIIᵉ siècles s’inscrit à la fois dans l’histoire et dans un cadre naturel préservé, empreint d’une élégance discrète.

Parcourez la grande tour à impériale, la chapelle, la galerie à l’italienne, la bibliothèque et les salons de réception en enfilade, autant d’espaces réimaginés qui témoignent de la richesse vivante du lieu.

Tout comme l’actuel propriétaire, architecte concepteur du parc du Futuroscope, ayez un véritable coup de coeur pour la beauté du Gué-Péan.

Bienvenue et bonne visite !

Château du Gué-Péan Le Gué Péan 41400 Monthou-sur-Cher Monthou-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 71 37 10 https://www.guepean.com Le château est bâti sur les bases carrées d’un camp romain, puis d’une forteresse du Moyen-Âge, dont il reste le pont de pierre et les douves sèches, le château devint une demeure de plaisance à la Renaissance.

Les trois corps de bâtiments et les quatre tours forment un ensemble harmonieux.

Ravivez votre âme d’enfant : venez en famille ou entre amis découvrir le Château du Gué-Péan à l’occasion des Journées du Patrimoine.

©Château du Gué-Péan (Laming)