Visite guidée du château du Lou-du-Lac, Château du Lou-du-Lac – 35160 La Chapelle-du-Lou-du-Lac, La Chapelle du Lou du Lac

samedi 19 septembre 2026 · Château du Lou-du-Lac - 35160 La Chapelle-du-Lou-du-Lac · La Chapelle du Lou du Lac

AGENDA · La Chapelle du Lou du Lac

AGENDA · La Chapelle du Lou du Lac

Informations pratiques

Visite guidée du château du Lou-du-Lac 19 et 20 septembre Château du Lou-du-Lac – 35160 La Chapelle-du-Lou-du-Lac Ille-et-Vilaine

Visites toutes les demi-heures / Jauge limitée à vingt personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites toutes les demi-heures du château et de l’église du Lou-du-Lac.

Le café sera ouvert.

Exposition de vieux vélos les samedis et dimanches.

Concerts le dimanche et bal populaire.

Château du Lou-du-Lac – 35160 La Chapelle-du-Lou-du-Lac Château du Lou – 35160 La Chapelle-du-Lou-du-Lac La Chapelle du Lou du Lac 35360 Le Lou-du-Lac Ille-et-Vilaine Bretagne 06 71 68 98 88 https://chezmariedulou.fr/ https://www.facebook.com/chezmariedulou/;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA35000098 Parkings

Visites du château et de l’église du Lou-du-Lac.

©Philippe Guigon