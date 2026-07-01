Visite guidée du Château du Pin Rue du Château Le Pin

Informations pratiques

Le Pin

Visite guidée du Château du Pin

Rue du Château Château Le Pin Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Château du XIIIème siècle remanié XVème. Donjon carré, tour seigneuriale, rempart, chemin de ronde couvert, chambres de tir et canonnières XVème.

Visites commentées les mercredis et dimanches en juillet/août, à 14h (durée 1h30 à 2h).

Visites pour les groupes sur réservation de Mai à Octobre. .

Rue du Château Château Le Pin 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 32 95 chateaudupin.jura@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du Château du Pin

L’événement Visite guidée du Château du Pin Le Pin a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION