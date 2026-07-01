Visite guidée du domaine des Roches Blanches, Domaine des Roches Blanches, Le Pin

Informations pratiques

Visite guidée du domaine des Roches Blanches 19 et 20 septembre Domaine des Roches Blanches Deux-Sèvres

Tarif : 5 € / personne. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le domaine des Roches Blanches est un parc du XIXe siècle qui propose, sur plus de 60 hectares, une grande diversité d’ambiances et de paysages.

Lieu de nature préservée, il est également classé au patrimoine national et a reçu le label Jardin remarquable en 2021.

Étangs, prairies et arbres centenaires aux essences variées s’y côtoient avec harmonie, dans l’esprit d’un parc à l’anglaise.

Génération après génération, le domaine poursuit son évolution en alliant préservation du patrimoine et développement durable.

Les départs des visites sont prévus à 10h et 15h précises. Pendant environ 2h, vous serez invités à parcourir le domaine en compagnie du propriétaire.

Domaine des Roches Blanches Roches Blanches, 79140 Le Pin Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 23 00 08 59 https://www.domainedesrochesblanches.fr/ https://www.instagram.com/domaine_des_roches_blanches/;https://www.facebook.com/DomainedesRochesBlanches;https://irp.cdn-website.com/3a798b88/files/uploaded/PLAQUETTE-RB-2021-b.pdf Le domaine des Roches Blanches est un parc classé du XIXe siècle, labellisé Jardin Remarquable en 2021.

C’est un lieu de nature préservée où les étangs, les prairies et les arbres centenaires aux essences variées se côtoient avec harmonie.

Générations après générations, le domaine poursuit son évolution en alliant préservation du patrimoine et développement durable.

Le domaine des Roches Blanches est un parc du XIXe siècle et propose sur plus de 60 hectares une grande diversité d’ambiances et de paysages.

© Nicolas Moreau