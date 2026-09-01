Informations pratiques

Dambach

Visite guidée du château du Schoeneck

Dambach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Découvrez le château du Schoeneck, son histoire, les découvertes archéologiques faites sur le site et les travaux réalisés ces dernières années avec un membre de l’association Cun Ulmer Grün. Sur inscription.

Découvrez le château du Schoeneck, son histoire, les découvertes archéologiques faites sur le site et les travaux réalisés ces dernières années.

Vous pouvez stationner votre véhicule le long de la D53 sur l’un des deux parkings

– Le parking situé au col du Langthal vous permet d’accéder au château au moyen d’un sentier forestier. Comptez 20 minutes de marche pour accéder au château.

– Le second parking est situé à l’intersection du chemin du Fischerhacker, un sentier part de là pour accéder au château en 15 minutes. Notez toutefois que ce sentier est assez raide. 0 .

Dambach 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 97 39 33 marc.schampion@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Schoeneck Castle, its history, the archaeological discoveries made on the site and the work carried out in recent years with a member of the Cun Ulmer Grün association. Registration required.

L’événement Visite guidée du château du Schoeneck Dambach a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte