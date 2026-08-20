Visite guidée du château et de la ferme de Dumphlun, Château et ferme de Dumphlun, Billy-Chevannes

Informations pratiques

Visite guidée du château et de la ferme de Dumphlun 19 et 20 septembre Château et ferme de Dumphlun Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, trois visites guidées exceptionnelles seront organisées le samedi 19 septembre (10h30, 14h00 et 16h30) et deux visites le dimanche 22 septembre (10h30 et 14h00), pour découvrir le château et la ferme de Dumphlun, beaux témoignages de l’histoire nivernaise du XVe au XIXe siècles.

Ces visites, gratuites pour tous les visiteurs, porteront à la fois sur le château de Dumphlun et sur la grande ferme du XVIIIe siècle attenante : un chantier de restauration hors norme pour ce qui fut la plus grande de la Nièvre par ses dimensions, aujourd’hui entièrement inscrite au titre des Monuments historiques

Château et ferme de Dumphlun Dumphlun, 58270 Billy-Chevannes Billy-Chevannes 58270 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 20 80 https://www.chateaudedumphlun.com https://twitter.com/dumphlun?lang=en;https://www.facebook.com/Dumphlun58/;https://www.instagram.com/chateau_de_dumphlun_58/?hl=en Le site de Dumphlun, dominant la vallée de l’Andarge, est occupé depuis longtemps, comme en témoigne son nom d’origine celtique : « Dun » signale une enceinte fortifiée et « flun » un cours d’eau.

Après les combats de la guerre de Cent Ans, le château actuel est érigé avec un corps de logis de la Renaissance qui sera développé et remanié, au XVIIIe siècle. Dumphlun a vu se succéder plusieurs familles qui ont marqué l’histoire du Nivernais, notamment les familles d’Anlezy, La Perrière et Rémigny.

Au XVIIIe siècle, une ferme monumentale est également construite à Dumphlun, typique des « fermes ornées » apparaissant à cette époque en France. De grands efforts sont aujourd’hui menés pour lancer une opération de sauvetage et de restauration de cette ferme, qui vient d’être reconnue comme monument historique par le ministère de la Culture, quarante ans après le château lui-même.

Le site offre une très belle vue sur les bocages et forêts des Amognes. Parking sur place.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, trois visites guidées exceptionnelles seront organisées le samedi 19 septembre (10h30, 14h00 et 16h30) et deux visites le dimanche 22 septembre et…

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