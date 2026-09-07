Visite guidée du château et de l’église de Neulette, Château de Neulette, Neulette

Informations pratiques

Visite guidée du château et de l’église de Neulette Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Château de Neulette Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un circuit commenté vous conduira autour du château (dont le corps central en briques chaînées de pierres de craies date du 17ème), via sa cour d’honneur fermée, sa cour de ferme avec fuye (pigeonnier), son parc à l’anglaise et son verger. Vous pourrez visiter l’escalier principal du château avec sa rampe de style «hesdinois».

Il s’achèvera à l’Église Saint-Hubert de style baroque du 18eme avec sa façade récemment restaurée; des chasubles anciennes y seront exposées.

Départ à 11h, 14h, 15h et 16h à la grille du château.

Château de Neulette 14 rue Saint Hubert – 62770 Neulette Neulette 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Un circuit commenté vous conduira autour du château (dont le corps central en briques chaînées de pierres de craies date du 17ème), via sa cour d’honneur fermée, sa cour de ferme avec fuye son parc à…

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