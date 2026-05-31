Visite guidée du Château et de sa tour hexagonale, mairie 04160 chateau-arnoux, Château-Arnoux-Saint-Auban

Visite guidée du Château et de sa tour hexagonale Samedi 27 juin, 09h30 mairie 04160 chateau-arnoux Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T10:30:00+02:00

Visite guidée du Chateau du XVIème siècle, de sa tour hexagonale et de son escalier Monumental, salle du conseil d’administration avec plafond à la française.

Le samedi 27 juin à 9h30, sur réservation

mairie 04160 chateau-arnoux 1 rue Victorin Maurel Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0680663066 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoinecasabureau@gmail.com »}]

Visite guidée du Chateau du XVIème siècle et de sa tour hexagonale classée aux Monuments historiques chateau visite guidée

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