Visite guidée du château et de son parc, classés Monuments historiques, collection de céramique de Monaco, exposition véhicules anciens, Château d’Allemagne-en-Provence, Allemagne-en-Provence

Informations pratiques

Visite guidée du château et de son parc, classés Monuments historiques, collection de céramique de Monaco, exposition véhicules anciens 19 et 20 septembre Château d’Allemagne-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit pour jeunes jusqu’à 18 ans et étudiants jusque 26 ans ( moyennant pièces justificatives), 10 € pour les autres publics, 25 + enfants personnes adultes à la fois, sans réservation mais en fonction des arrivées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée d’une heure environ tant des extérieurs que les piéces intérieures les plus représentatives . Histoire des diverses familles depuis la construction du château-fort en 1218 par la famille Castellane, et sa transformation et ajout de l’aile Renaissance en 1500. Inscrit dès 1922 au titre des M.H., le Parc, lui vingt ans plus tard, enfin l’ensemble classé en 1986, toujours habité familialement depuis 1500.

Château d’Allemagne-en-Provence 82 route de Valensole 04500 Allemagne-en-Provence Allemagne-en-Provence 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite guidée d’une heure environ tant des extérieurs que les piéces intérieures les plus représentatives . Histoire des diverses familles depuis la construction du château-fort en 1218 par la et sa…

Thunus marc©