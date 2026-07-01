Visite guidée du château et du village, Château de Lacaze, Lacaze

Informations pratiques

Visite guidée du château et du village 19 et 20 septembre Château de Lacaze Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au milieu d’une Petite Cité de Caractère, ce vaste château de style Renaissance s’est développé progressivement du XIIIᵉ au XVIIᵉ siècle, période marquée par l’influence de la famille Bourbon-Malauze. Tombé en ruine au fil du temps, il a été acquis par la municipalité puis remarquablement restauré en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France.

Devenu depuis le début du XXIᵉ siècle un véritable pôle culturel de la Montagne tarnaise, au cœur du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, ce lieu majestueux accueille tout au long de l’année une riche programmation : expositions, conférences, projections de cinéma, concerts, représentations théâtrales dans son amphithéâtre de 60 places, réunions associatives, mariages et autres événements festifs.

Une visite qui permet de découvrir l’histoire mouvementée de ce monument d’exception ainsi que sa nouvelle vocation au service de la culture et du territoire.

Château de Lacaze 1 Place Château, 81330 Lacaze Lacaze 81330 Tarn Occitanie 0661290675 https://www.chateaudelacaze.fr https://lacaze-tarn.fr/ Grand Château de style renaissance au milieu d’une « Petite Cité de Caractère », il s’est progressivement développé depuis 13ème siècle jusqu’au 17ème siècle (grande époque des Bourbon – Malauze) puis est tombé en ruine. Racheté par la municipalité, il a été magnifiquement rénové en liaison avec l’architecte des monuments de France et est devenu depuis le début de ce siècle le pôle culturel de la région de la montagne Tarnaise, au sein du PNR du Haut Languedoc.

Cet endroit majestueux accueille des expositions, des réunions associatives, des conférences, du cinéma, des concerts et du théâtre dans un amphithéâtre de 60 places, des mariages et autres réunions festives, etc. Accès routier sans liaison ferroviaire.

Grand Château de style renaissance au milieu d’une « Petite Cité de Caractère », il s’est progressivement développé depuis le 13ème siècle jusqu’au 17ème siècle (grande époque des Bourbon – Malauze) en…

©Serge ARMENGAUD ACL