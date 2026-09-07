Visite guidée du château + visite libre arboretum, chateau de Courcelles sous Moyencourt, Courcelles-sous-Moyencourt

Informations pratiques

Visite guidée du château + visite libre arboretum 19 et 20 septembre chateau de Courcelles sous Moyencourt Somme

Visite guidée du château + visite libre arboretum : 15€ – (10€ -15 ans) – durée 1.5h à 2h – prévoir bottes en cas de pluie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En plus de la visite libre des extérieurs du château et de l’arboretum, les propriétaires vous proposent des visites guidées du chateau : Son histoire et les salons de réception ouverts exceptionnellement à la visite pour les journées du patrimoine

Horaires des visite :

samedi 19 septembre : 15h et 17h

Dimanche 20 septembre : 15h et 17h

chateau de Courcelles sous Moyencourt impasse du chateau 80290 Courcelles sous Moyencourt Courcelles-sous-Moyencourt 80290 Somme Hauts-de-France 0615277812 http://lamasduparc.fr Ce Château du XVIIIeme pur de style est l’un des plus imposant de Picardie. Il est entouré de nombreux batiments du XVIIIe et XIXe (Manège, écurie, colombier, ferme…) d’un parterre à la française, et d’un arboretum présentant de nombreux arbres bicentenaires et une grotte en rocaille,

Un élevage de 15 lamas répartis dans 3 enclos animent le lieu.

Les visiteurs peuvent visiter librement l’ensemble des espaces extérieurs, occasion d’une agréable promenade.

Pour connaitre les jours et horaires d’ouvertures, consulter le site. Entrée payante. Parking gratuit, aire de pique nique.

En plus de la visite libre des extérieurs du château et de l’arboretum, les propriétaires du lieu vous proposent des visites guidées du château comprenant les salons de réception exceptionnellement…

©Villoutreys