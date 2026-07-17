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AGENDA · Dreuil-lès-Amiens

Visite guidée du cimetière ancien de Dreuil-lès-Amiens, Cimetière ancien de Dreuil-lès-Amiens, Dreuil-lès-Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière ancien de Dreuil-lès-Amiens · Dreuil-lès-Amiens

Visite guidée du cimetière ancien de Dreuil-lès-Amiens, Cimetière ancien de Dreuil-lès-Amiens, Dreuil-lès-Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cimetière ancien de Dreuil-lès-Amiens
Adresse
32 rue Jean Jaurès, 80470 Dreuil-lès-Amiens
Ville
80470 Dreuil-lès-Amiens
Département
Somme

Visite guidée du cimetière ancien de Dreuil-lès-Amiens Samedi 19 septembre, 09h30 Cimetière ancien de Dreuil-lès-Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Visite guidée d’environ 1h du cimetière ancien de Dreuil-lès-Amiens.

Cimetière ancien de Dreuil-lès-Amiens 32 rue Jean Jaurès, 80470 Dreuil-lès-Amiens Dreuil-lès-Amiens 80470 Somme Hauts-de-France
Visite guidée d’environ 1h du cimetière ancien de Dreuil-lès-Amiens.

© Samuel Crampon