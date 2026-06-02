Ploudaniel

Visite guidée du cimetière Militaire allemand

Route de Kerivoal Ploudaniel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Une visite guidée du cimetière militaire allemand de Ploudaniel Lesneven vous permettra de remonter le temps et de comprendre cette période de l’Histoire en évoquant les destins de quelques un des 5835 soldats inhumés dans ce lieu de recueillement.

Durée environ 45min

Pas d’inscription en amont, venir directement sur place .

Route de Kerivoal Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Visite guidée du cimetière Militaire allemand Ploudaniel a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne