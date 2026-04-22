Visites estivales de Langazel Ferme de l’asssociation de Langazel Ploudaniel

Ploudaniel

Visites estivales de Langazel

Ferme de l’asssociation de Langazel 8 Kerioual Ploudaniel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 12:15:00

Date(s) :

2026-07-22

Approchez la discrète mais fascinante biodiversité de cette ancienne tourbière !

Comme chaque été, l’association de Langazel organise des visites découvertes de la zone humide, une véritable opportunité pour découvrir, ou redécouvrir, cette biodiversité exceptionnelle.

Guidé par un salarié de l’association en dehors des sentiers normalement ouverts au public, il s’agit d’un moment privilégié permettant, au gré des rencontres spontanées, d’approcher au plus près d’espèces animales ou végétales parfois méconnues et d’en apprendre plus à leur sujet (drosera, orchidées, reptiles, odonates, etc).

Au programme présentation du site et de l’association, approche de l’histoire naturelle de la tourbière, découverte des modes de gestion respectueux de l’environnement et introduction à certains suivis scientifiques.

Chaussures de randonnée et vêtements couvrants recommandés (attention aux tiques) !

Inscription auprès de l’association obligatoire. En raison du caractère sensible de cet espace naturel, et afin de profiter des animations dans les meilleures conditions, le nombre de places disponibles sera limité. L’association se réserve également le droit d’annuler la sortie en fonction de la météorologie. Merci de votre compréhension. .

Ferme de l’asssociation de Langazel 8 Kerioual Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 20 90 80

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English :

L’événement Visites estivales de Langazel Ploudaniel a été mis à jour le 2026-04-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne