Visite guidée du CIRSEE (Centre International de Recherche sur l’Eau et l’Environnement), CIRSEE (Centre International de Recherche sur l’Eau et l’Environnement), Croissy-sur-Seine

Informations pratiques

Visite guidée du CIRSEE (Centre International de Recherche sur l’Eau et l’Environnement) Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 12h30, 14h00, 15h30 CIRSEE (Centre International de Recherche sur l’Eau et l’Environnement) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le Centre International de Recherche sur l’Eau et l’Environnement (CIRSEE) de SUEZ le 19 septembre 2026 !

Le Centre International de Recherche sur l’Eau et l’Environnement (CIRSEE) est le principal centre d’excellence scientifique et technique du groupe SUEZ, réunissant une équipe d’experts engagés pour la préservation de la qualité des eaux et la valorisation des déchets. Grâce à ses moyens technologiques, le CIRSEE conçoit et développe les solutions de demain pour accompagner la transition écologique.

Au programme de votre visite : une découverte exclusive des plateformes technologiques en compagnie d’experts passionnés, ainsi que des ateliers ludiques autour du cycle de l’eau et du tri des déchets. Une occasion unique de comprendre les enjeux environnementaux et de découvrir les métiers de la recherche et de l’innovation.

Cette visite est accessible à tous, sans limite d’âge imposée. Les présentations et ateliers étant vulgarisés pour rester accessibles, nous recommandons toutefois un âge minimum de 8 ans pour une expérience optimale.

CIRSEE (Centre International de Recherche sur l’Eau et l’Environnement) 87 chemin de ronde 78290 Croissy sur seine Croissy-sur-Seine 78290 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.portesouvertes.suez.fr/site/cirsee/ »}]

Visite commentée

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