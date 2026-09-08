Visite guidée du clocher et des charpentes de l’église St Pierre, Église Saint-Pierre, Longnes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Longnes
Informations pratiques
Visite guidée du clocher et des charpentes de l’église St Pierre Samedi 19 septembre, 09h00 Église Saint-Pierre Yvelines
Réservation obligatoire, Gratuit, Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite guidée du clocher, montée dans le beffroi par échelle et escaliers puis accès aux charpentes de la nef; avec restitution orale des travaux de restauration effectués ces 4 dernières années.
Église Saint-Pierre 1 Rue de la Fortelle, 78980 Longnes, France Longnes 78980 Yvelines Île-de-France Église du XIIe siècle, partiellement détruite en 1591.
Visite commentée
©mairie de Longnes