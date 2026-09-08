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AGENDA · Longnes

Visite guidée du clocher et des charpentes de l’église St Pierre, Église Saint-Pierre, Longnes

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Longnes

Visite guidée du clocher et des charpentes de l’église St Pierre, Église Saint-Pierre, Longnes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
1 Rue de la Fortelle, 78980 Longnes, France
Ville
78980 Longnes
Département
Yvelines
Tarif
Réservation obligatoire, Gratuit, Places limitées

Visite guidée du clocher et des charpentes de l’église St Pierre Samedi 19 septembre, 09h00 Église Saint-Pierre Yvelines

Réservation obligatoire, Gratuit, Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée du clocher, montée dans le beffroi par échelle et escaliers puis accès aux charpentes de la nef; avec restitution orale des travaux de restauration effectués ces 4 dernières années.

Église Saint-Pierre 1 Rue de la Fortelle, 78980 Longnes, France Longnes 78980 Yvelines Île-de-France Église du XIIe siècle, partiellement détruite en 1591.
Visite commentée

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