Visite guidée du Daoulas historique, Office de tourisme – point d’information de Daoulas, Daoulas

Informations pratiques

Visite guidée du Daoulas historique Samedi 19 septembre, 11h00 Office de tourisme – point d’information de Daoulas Finistère

Départ du Moulin du Pont – Durée 1h.

Visite accessible PMR, avec pente importante et cheminement sur pavés.

Gratuit, inscription obligatoire / Organisation : Office de tourisme du pays de Landerneau-Daoulas / 30 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Petite cité prospère, Daoulas s’est développée autour d’un château, aujourd’hui disparu, d’une abbaye et de ses trois moulins. En suivant cette visite, vous parcourrez une des plus anciennes rues de la ville, mais aussi une des plus typiques avec ses maisons anciennes, ses chapelles et son ancien enclos paroissial. Profitez de la balade jusqu’à l’abbaye !

https://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/agenda-animations-evenements/toutes-les-visites-guidees/

Office de tourisme – point d’information de Daoulas Moulin du Pont, Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne 02 98 85 13 09 https://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/ https://www.facebook.com/tourismelanderneaudaoulas;https://www.instagram.com/tourismelanderneaudaoulas/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 85 13 09 »}] [{« link »: « https://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/agenda-animations-evenements/toutes-les-visites-guidees/ »}] Point d’information de Daoulas de l’Office de tourisme du pays de Landerneau Daoulas installé dans le Moulin du Pont, écomusée de la meunerie. Ouvert pendant l’été et les journées du patrimoine.

Petite cité prospère, Daoulas s’est développée autour d’un château, aujourd’hui disparu, d’une abbaye et de ses trois moulins.

© Alexandre Lamoureux – Tourisme Landerneau Daoulas