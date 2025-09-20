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Visite guidée du domaine, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

samedi 19 septembre 2026 · Château de Canon · Mézidon Vallée d'Auge

Visite guidée du domaine, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Canon
Adresse
Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge, France
Ville
14270 Mézidon Vallée d'Auge
Département
Calvados
Tarif
6€ adultes, 2€ 6-18 ans, gratuit <6 ans.

Visite guidée du domaine 19 et 20 septembre Château de Canon Calvados

6€ adultes, 2€ 6-18 ans, gratuit <6 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites du domaine :
Tout le week-end de 14h à 18h.

Visites guidées très régulières :
Les membres de la famille vous accueillent pour vous raconter l’histoire du château de leur enfance et l’aventure familiale que constitue sa conservation ! Départ toutes les heures, sans réservation.

Découverte des archives familiales !
Samedi et dimanche de 14h à 19h, en continu accessible en visite libre.

Parcours photographique Equus !
Découvrez au fil des jardins l’exposition Equus d’Emanuele Scorcelletti en collaboration avec la galerie Polka !
Pour les plus jeunes, un jeu d’observation est disponible.

Château de Canon Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d’Auge, France Mézidon Vallée d’Auge 14270 Mézidon-Canon Calvados Normandie 0231206517 http://www.chateaudecanon.com Domaine du XVIIIe siècle, classé au titre des monuments historiques. L’intérieur du château conserve de nombreux souvenirs du XVIIIe siècle.
Visites du domaine :

©ChateaudeCanon

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