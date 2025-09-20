Visite guidée du domaine, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

Informations pratiques

Visite guidée du domaine 19 et 20 septembre Château de Canon Calvados

6€ adultes, 2€ 6-18 ans, gratuit <6 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites du domaine :

Tout le week-end de 14h à 18h.

Visites guidées très régulières :

Les membres de la famille vous accueillent pour vous raconter l’histoire du château de leur enfance et l’aventure familiale que constitue sa conservation ! Départ toutes les heures, sans réservation.

Découverte des archives familiales !

Samedi et dimanche de 14h à 19h, en continu accessible en visite libre.

Parcours photographique Equus !

Découvrez au fil des jardins l’exposition Equus d’Emanuele Scorcelletti en collaboration avec la galerie Polka !

Pour les plus jeunes, un jeu d’observation est disponible.

Château de Canon Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d’Auge, France Mézidon Vallée d’Auge 14270 Mézidon-Canon Calvados Normandie 0231206517 http://www.chateaudecanon.com Domaine du XVIIIe siècle, classé au titre des monuments historiques. L’intérieur du château conserve de nombreux souvenirs du XVIIIe siècle.

Visites du domaine :

©ChateaudeCanon