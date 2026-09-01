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AGENDA · Saint-André-de-Buèges

Visite guidée du domaine de Bombequiols Saint-André-de-Buèges

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-André-de-Buèges

Visite guidée du domaine de Bombequiols Saint-André-de-Buèges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Mas de Bombequiols
Ville
34190 Saint-André-de-Buèges
Département
Hérault
Tarif

Saint-André-de-Buèges

Visite guidée du domaine de Bombequiols

Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée du domaine dans le cadre des journées du patrimoine !
Visite guidée du domaine avec des paysages à couper le souffle, et du Mas dont les origines remonteraient au XIIe siècle. Les parties plus tardives du XVIIIe sont d’anciennes magnaneries et bergeries.   .

Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges 34190 Hérault Occitanie +33 6 18 96 61 08  laseta34@gmail.com

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English :

Guided tour of the estate as part of the Heritage Days!

L’événement Visite guidée du domaine de Bombequiols Saint-André-de-Buèges a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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