Visite guidée du donjon de la Toque, Donjon de La Toque, Huriel

Informations pratiques

Visite guidée du donjon de la Toque 19 et 20 septembre Donjon de La Toque Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’association « Huriel au Fil des Siècles » propose une visite guide du donjon de la Toque, classé monument historique en 1885. Ce donjon d’architecture militaire défensive date du XIIème siècle et reste l’un des rares monuments de la sorte visible en France.

Donjon de La Toque Avenue de la Toque, 03380 Huriel, France Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470516336 https://www.huriel.fr/culture-patrimoine-tourisme/patrimoine/le-donjon-de-la-toque La construction du premier bloc a vraisemblablement été entreprise par la famille des Humbaud d’Huriel et a remplacé une simple tour en bois. Le Donjon était alors utilisé à des fins militaires, avec le perfectionnement des armes, il a fallu augmenter la hauteur avec un nouvel étage de 7m de haut, situé légèrement en retrait du premier. Une troisième partie sera ajoutée au XIIIe siècle. Une galerie en bois couverte (hourd) faisait le tour du donjon permettant d’en améliorer la défense. Quatre campagnes de construction seront nécessaires pour parvenir à ce que sera le château d’Huriel. Au XVe siècle, à la fin de la guerre de cent ans, Jean II de Brosse aménage le Donjon pour en faire un lieu habitable. Quatre tourelles sont alors construites (deux subsistent encore aujourd’hui), des fenêtres sont percées et des cheminées viennent augmenter le confort.

Le Donjon de la Toque abrite un musée dédié au passé viticole de la commune et à la vie médiévale, au temps des Seigneurs de Brosse.

En 2007, d’important travaux de restauration ont permis la “renaissance” de la tourelle Est du château, restée longtemps en ruine.

Chaque été les salles de la Toque accueillent des expositions, en 2023 c’est une exposition des tapisseries d’Aubusson proposée par la Communauté de Commune du Pays d’Huriel qui s’est invité dans ce donjon quasiment millénaire.

L’association « Huriel au Fil des Siècles » propose une visite guide du donjon de la Toque, classé monument historique en 1885. Ce donjon d’architecture militaire défensive date du XIIème siècle et des…

© Mairie Huriel