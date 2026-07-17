Visite guidée du fort de Leveau, Fort de Leveau, route de Mairieux, 59750 FEIGNIES, Feignies

Informations pratiques

Visite guidée du fort de Leveau 19 et 20 septembre Fort de Leveau, route de Mairieux, 59750 FEIGNIES Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accompagné d’un guide de l’association, partez à la découverte du fort et de son histoire. Construction, fonctionnement, rôle joué pendant la bataille de Maubeuge n’auront plus de secret pour vous.

Visites guidées à 11h00 / 14h00 / 15h00 / 16h00 / 17h00

Fort de Leveau, route de Mairieux, 59750 FEIGNIES 59750 FEIGNIES Feignies 59750 Nord Hauts-de-France 0327623707 https://fortdeleveau.fr https://www.facebook.com/fortdeleveau?locale=fr_FR Le fort de Leveau a été construit entre 1882 et 1884 selon la stratégie mise en place par le Général Séré de Rivières. Il est l’un des six forts construits pour défendre la ville de Maubeuge et remettre son système défensif à niveau. Le fort va subir les combats de septembre 1914 lors du siège de la place forte. Bombardée le 7, la structure de fort se montre totalement inadaptée aux tirs de l’artillerie moderne allemande. Près de 120 hommes y perdent la vie. Le fort est à l’heure actuelle l’un des derniers témoins de l’histoire de Maubeuge en 1914. Parking gratuit

Arrêt de bus « Fort Leveau », lignes 10 et 63

Accompagné d’un guide de l’association, partez à la découverte du fort et de son histoire. Construction, fonctionnement, rôle joué pendant la bataille de Maubeuge n’auront plus de secret pour vous.

©ASFL