Visite guidée du Fort Sénarmont de Bessoncourt, Fort de Bessoncourt, Bessoncourt

Informations pratiques

Visite guidée du Fort Sénarmont de Bessoncourt 19 et 20 septembre Fort de Bessoncourt Territoire de Belfort

Prévoir des chaussures fermées et une lampe torche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le Fort de Bessoncourt lors d’une visite guidée qui vous présentera l’intérieur du fort mais aussi ses extérieurs.

Fort de Bessoncourt Rue du Fort 90160 Bessoncourt Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 06 13 61 85 04 http://www.fort-bessoncourt.fr https://www.facebook.com/fortbessoncourt Le fort de Bessoncourt, situé 6 km à l’est de Belfort, est l’un des quinze forts Séré de Rivières constituant la ceinture fortifiée belfortaine. Il fut érigé de 1883 à 1886, puis renforcé en 1889, 1894 à 1896. Ce fort est très représentatif de l’évolution des forts militaires de la fin du XIXe siècle. Sa superficie est de 5 ha (6 ha avec les fossés). Il est en première ligne face à une invasion allemande en provenance d’Alsace.

Visite guidée de découverte du Fort de Bessoncourt

© Association du Fort de Bessoncourt