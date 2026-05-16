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Visite guidée du hameau de Chazelle Rendez-vous devant le moulin Cormatin

Visite guidée du hameau de Chazelle Rendez-vous devant le moulin Cormatin samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Rendez-vous devant le moulin
Adresse
Chazelle
Ville
71460 Cormatin
Département
Saône-et-Loire
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Cormatin

Visite guidée du hameau de Chazelle

Rendez-vous devant le moulin Chazelle Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Lieu de pouvoir clunisien à partir du XIIe siècle, le hameau de Chazelle s’est développé entre son église romane et la Grosne, axe de communication et force hydraulique.   .

Rendez-vous devant le moulin Chazelle Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30  pahclunytournus@yahoo.fr

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English : Visite guidée du hameau de Chazelle

L’événement Visite guidée du hameau de Chazelle Cormatin a été mis à jour le 2026-06-19 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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