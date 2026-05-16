Visite guidée du hameau de Chazelle Rendez-vous devant le moulin Cormatin
Visite guidée du hameau de Chazelle Rendez-vous devant le moulin Cormatin samedi 25 juillet 2026.
Cormatin
Visite guidée du hameau de Chazelle
Rendez-vous devant le moulin Chazelle Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Lieu de pouvoir clunisien à partir du XIIe siècle, le hameau de Chazelle s’est développé entre son église romane et la Grosne, axe de communication et force hydraulique. .
Rendez-vous devant le moulin Chazelle Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30 pahclunytournus@yahoo.fr
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English : Visite guidée du hameau de Chazelle
L’événement Visite guidée du hameau de Chazelle Cormatin a été mis à jour le 2026-06-19 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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