Visite guidée du hameau de Chazelle Rendez-vous devant le moulin Cormatin samedi 25 juillet 2026.

Cormatin

Visite guidée du hameau de Chazelle

Rendez-vous devant le moulin Chazelle Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Lieu de pouvoir clunisien à partir du XIIe siècle, le hameau de Chazelle s’est développé entre son église romane et la Grosne, axe de communication et force hydraulique. .

Rendez-vous devant le moulin Chazelle Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30 pahclunytournus@yahoo.fr

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English : Visite guidée du hameau de Chazelle

L’événement Visite guidée du hameau de Chazelle Cormatin a été mis à jour le 2026-06-19 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne