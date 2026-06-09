Fête de Chazelle au bord de l’eau Cormatin samedi 25 juillet 2026.

Cormatin

Fête de Chazelle au bord de l’eau

Chazelle Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Organisé par l’Association Un Jour à Chazelle

Au programme

À partir de 16h

Buvette et gâteaux (au profit de l’association).

Jeux en accès libre.

Super tombola (2 € la case) 5 lots de paniers garnis (restaurant/terroir) à gagner. Tirage à 19h30.

16h à 17h Chasse au trésor (dès 7 ans). Derniers départs à 16h15. Gratuit, inscription obligatoire au 07 82 94 07 37.

17h à 18h30 Visite guidée de Chazelle avec Marie, guide-conférencière (Pays d’art et d’histoire). 5 €/personne (gratuit -18 ans), réservation obligatoire au 03 85 27 03 30.

18h Apéro 19h Repas champêtre.

Animation Chansons et orgue de barbarie.

Menu Kir ou soft, salade verte, jambon à la broche, pommes de terre sauce blanche, panna cotta aux fruits rouges.

Tarifs 16 € adulte et 10 € enfant (-12 ans).

Réservation et prépaiement obligatoires avant le 15 juillet au 07 82 94 07 37.

À partir de 20h Concert avec Melo Quartet.

Jazz, blues, folk…

Participation libre au chapeau. .

Chazelle Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 94 07 37

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English :

L’événement Fête de Chazelle au bord de l’eau Cormatin a été mis à jour le 2026-06-09 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne