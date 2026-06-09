Fête de Chazelle au bord de l’eau Cormatin
Fête de Chazelle au bord de l’eau Cormatin samedi 25 juillet 2026.
Cormatin
Fête de Chazelle au bord de l’eau
Chazelle Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Organisé par l’Association Un Jour à Chazelle
Au programme
À partir de 16h
Buvette et gâteaux (au profit de l’association).
Jeux en accès libre.
Super tombola (2 € la case) 5 lots de paniers garnis (restaurant/terroir) à gagner. Tirage à 19h30.
16h à 17h Chasse au trésor (dès 7 ans). Derniers départs à 16h15. Gratuit, inscription obligatoire au 07 82 94 07 37.
17h à 18h30 Visite guidée de Chazelle avec Marie, guide-conférencière (Pays d’art et d’histoire). 5 €/personne (gratuit -18 ans), réservation obligatoire au 03 85 27 03 30.
18h Apéro 19h Repas champêtre.
Animation Chansons et orgue de barbarie.
Menu Kir ou soft, salade verte, jambon à la broche, pommes de terre sauce blanche, panna cotta aux fruits rouges.
Tarifs 16 € adulte et 10 € enfant (-12 ans).
Réservation et prépaiement obligatoires avant le 15 juillet au 07 82 94 07 37.
À partir de 20h Concert avec Melo Quartet.
Jazz, blues, folk…
Participation libre au chapeau. .
Chazelle Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 94 07 37
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L’événement Fête de Chazelle au bord de l’eau Cormatin a été mis à jour le 2026-06-09 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne